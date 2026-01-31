Autista interviene in lite su autobus | Ho agito per istinto come farebbe ogni genitore

Un autista della società Mom ha preso in mano la situazione quando due passeggeri hanno iniziato a litigare a bordo di un autobus della linea 120 a Villorba, vicino Treviso. L’autista, senza pensarci troppo, è intervenuto per calmare gli animi. Ha detto di aver agito d’istinto, come farebbe qualsiasi genitore di fronte a una scena simile. La lite si è fatta violenta, ma lui è riuscito a riportare la calma prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Un autista della società Mom ha interrotto con decisione una lite violenta scoppiata a bordo di un autobus della linea 120 a Villorba, in provincia di Treviso, il 31 gennaio 2026. L’uomo, 55 anni, non era in servizio ma si trovava a bordo della vettura per raggiungere la stazione delle dove avrebbe dovuto iniziare il turno su un’altra linea. Il conflitto era esploso tra un giovane studente e un uomo di 30 anni con disabilità, che si erano scagliati a pugni e calci in un breve arco di tempo. L’autista, seduto a pochi metri da dove si era scatenata la colluttazione, ha reagito in maniera istintiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

«Non sono un eroe, mi sono comportato come avrebbe fatto un qualunque papà»: parla l'autista Mom che ha fermato la lite sul busVILLORBA (TREVISO) - «Ho fatto quello che ogni genitore farebbe per tutelare il proprio figlio». Spiega con queste parole ai colleghi quanto accaduto sulla linea 120

