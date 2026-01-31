Rafa Nadal sarà presente come ospite d’onore alla finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio, l’ex tennista spagnolo si siederà tra il pubblico alla Rod Laver Arena per vedere la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Quest’ultimo ha eliminato Jannik Sinner in semifinale e ora cerca il suo decimo titolo a Melbourne. Nadal, che ha vinto questo torneo due volte, ha detto che tiferà Alcaraz, il suo giovane rivale.

(Adnkronos) – Rafa Nadal sarà uno degli ospiti d'onore della finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio l'ex tennista spagnolo assisterà alla sfida della Rod Laver Arena, in cui Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, che ha eliminato Jannik Sinner in semifinale, nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi tiferà Nadal? Nessun dubbio per Rafa, vincitore per due volte in carriera degli Australian Open: "Se dovessi fare il tifo per qualcuno in finale, sceglierei Carlos", ha detto ai media spagnolo, confidando così la sua preferenza per Alcaraz, "ho un buon rapporto con lui, abbiamo condiviso le Olimpiadi, abbiamo condiviso la nazionale spagnola.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Rafael Nadal sarà presente a Melbourne in occasione della finale degli Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Non hai l’accredito? Non entri. Neanche se sei Iga Swiatek (VIDEO); Australian Open, tifoso urla Carlos Nadal! e Alcaraz scoppia a ridere; Pistolesi racconta l’Italtennis: Sinner come Nadal. Alcaraz? Alla lunga vi dico chi vincerà di più; Roma, si aggira armato tra i condomini: arrestato 46enne con pistola clandestina pronta a sparare.

Australian Open, Nadal ospite d’onore della finale: Tiferò Alcaraz(Adnkronos) - Rafa Nadal sarà uno degli ospiti d'onore della finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio l'ex tennista spagnolo assisterà alla sfida della Rod Laver Arena, in cui Carlos Alc ... cn24tv.it

Australian Open, Nadal: Djokovic esempio di resilienza e passione. Alcaraz non ha bisogno dei miei consigliTennis - Australian Open | Tra i protagonisti della 'Notte delle Leggende' ci sarà Nadal. Intervistato per l'occasione, Rafa si dice: Molto più rilassato. Una parte della mia vita è finita, adesso vi ... ubitennis.com

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, la missione di Sinner per tornare numero 1 ATP si complica - facebook.com facebook

Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open x.com