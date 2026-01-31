Australian Open le pagelle | Sinner 6 spreca Alcaraz 9 cannibale Musetti 10 sfortunato Djokovic 8 eterno Rybakina 9 regina

I tennisti italiani si sono già congedati dagli Australian Open, lasciando il campo a risultati alterni. Sinner ha sbagliato troppo e si è fermato con un 6, mentre Musetti, sfortunato, ha ottenuto un 10. Alcaraz ha dominato con un 9, e anche Djokovic si conferma eterno con un 8. Rybakina, invece, si è presa la scena con un 9, lasciando il pubblico con più emozioni e qualche rimpianto. La partita più importante sta per arrivare, ma i nostri giocatori non sono più in corsa.

Manca ancora una partita, la più importante, ma i tennisti azzurri (per demerito o sfortuna) hanno già abbandonato gli Australian Open per cui è tempo di primi bilanci. Da Sinner ad Alcaraz fino a Djokovic, Musetti ed Elena Rybakina, nuova regina del torneo femminile. Sono state due settimane intense fatte di spettacolo, emozioni e cadute. Con il caldo gran protagonista (talvolta inatteso). Di seguito le pagelle degli Australian Open, antipasto di Alcaraz-Djokovic, finalissima del centrale di Melbourne. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Australian Open, le pagelle: Sinner (6) spreca, Alcaraz (9) cannibale, Musetti (10) sfortunato, Djokovic (8) eterno, Rybakina (9) regina Approfondimenti su Australian Open Musetti costretto al ritiro all’Australian Open, Djokovic: “E’ stato sfortunato, meritava lui la semifinale” Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open. Australian Open, Musetti sfida l’eterno Djokovic: comincia il match | Diretta Questa mattina si è acceso il primo grande match degli Australian Open. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open, le pagelle: Sinner (7) maturo e concreto, Alcaraz (9) letale, Musetti (10) magnifico, Djokovic (7) immortale, Tsitsipas (4); Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4); Australian Open, le pagelle: Sinner (7) maturo e concreto, Alcaraz (9) letale, Musetti (10) magnifico, Djokovic (7) immortale, Tsitsipas (4); Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Koop e Openda flop, Vanderson è una furia. Australian Open, le pagelle: Sinner (6) stanco e spreca, Alcaraz (9) cannibale, Musetti (10) magnifico e sfortunato, Djokovic (8) eternoManca ancora una partita, la più importante, ma i tennisti azzurri (per demerito o sfortuna) hanno già abbandonato gli Australian Open per ... msn.com Australian Open, le pagelle: Sinner (6) spreca, Alcaraz (9) cannibale, Musetti (10) sfortunato, Djokovic (8) eterno, Rybakina (9) reginaManca ancora una partita, la più importante, ma i tennisti azzurri (per demerito o sfortuna) hanno già abbandonato gli Australian Open per ... msn.com Tra rivelazioni tecniche, crolli mentali e cambi di passo nei momenti chiave, l’Australian Open consegna verdetti pesanti - facebook.com facebook Elena Rybakina con il trofeo degli Australian Open! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.