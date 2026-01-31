Australian Open | i risultati delle finali della notte

Nella notte di Melbourne si sono giocati i match decisivi delle finali di doppio maschile, femminile e misto. In mattinata, invece, si è disputata la finale del singolare femminile alle nove del mattino.

Notte di finali a Melbourne con in campo il doppio maschile, femminile e misto. In mattinata invece la finale del tabellone femminile alle ore 9.00. Attesa per la notte di domani l’appuntamento con la finale maschile, con Alcaraz contro Djokovic, che ha eliminato il nostro Sinner. La notte di Melbourne ha incoronato Elise Mertens e Shuai Zhang nel doppio femminile dell’Australian Open, confermando la bontà di una coppia ricomposta dopo oltre due anni. Il duo ha superato in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 7-6, 6-4, al termine di una sfida combattuta e segnata da continui cambi d’inerzia.🔗 Leggi su Sportface.it

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, agli Australian Open 2026, gli italiani hanno ottenuto tre qualificazioni e due eliminazioni.

L’Australian Open 2026 sarà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE, secondo un documento del gruppo Discovery.

Australian Open 2026: dove vederlo in TV e streaming, canali e costi

