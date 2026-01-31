Australian Open 2026 Sinner | Mi sento bene e non c’è niente che non va Djokovic è stato migliore

Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa e dice di sentirsi bene, anche se non nasconde la delusione per la sconfitta in semifinale contro Djokovic. Il tennista italiano ammette che il serbo è stato più forte e riconosce la superiorità dell’avversario, senza cercare scuse. La gara si è chiusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca, ma Sinner si mostra già pronto a ripartire.

Melbourne – Jannik Sinner è amareggiato dopo la semifinale dell’Australian Open persa venerdì 30 gennaio, contro Novak Djokovic (leggi qui). In conferenza stampa, l’azzurro ha analizzato la sua prestazione facendo i complimenti all’avversario: “Non riuscirò a difendere il titolo? Questo era uno Slam molto importante per me. Ho avuto molte chance, anche nel quinto set. Ho provato a fare cose differenti, ma non ha funzionato. Ho fatto errori, succede. Fisicamente mi sento bene e non c’è niente che non va. Djokovic è stato semplicemente migliore di me”. Sinner, complimenti a Djokovic. Il fuoriclasse azzurro non difenderà il titolo vinto due volte di fila a Melbourne, ma analizza comunque in maniera positiva la sconfitta: “Non sono sorpreso, lui è stato il migliore per anni e questa sconfitta può essere una lezione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi bene nonostante le condizioni estreme degli Australian Open 2026.

Una finale combattuta fino all’ultimo punto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sinner in chat with Djokovic #djokovic #sinner

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne; Sinner-Darderi, l'ottavo di finale lunedì alle 8; Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale.

Sinner ko agli Australian Open, Bertolucci lo difende: Si può anche perderePaolo Bertolucci 'difende' Jannik Sinner. Dopo la sconfitta del tennista azzurro nella semifinale degli Australian Open 2026, in cui si è arreso in cinque set e oltre quattro ore di gioco a Novak Djok ... adnkronos.com

Sinner perde, Alcaraz in finale: come cambia il ranking dopo Australian OpenAllarme ranking per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha perso nella semifinale degli Australian Open 2026, arrendendosi a Novak Djokovic in cinque set e venendo quindi eliminato dallo Slam di Melbou ... adnkronos.com

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, la missione di Sinner per tornare numero 1 ATP si complica - facebook.com facebook

Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open x.com