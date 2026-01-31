Australian Open 2026 niente finale per Sinner | come cambia il ranking in ATP

Jannik Sinner saluta l’Australian Open 2026 dopo aver perso in semifinale contro Novak Djokovic. Il tennista italiano ha ceduto in cinque set e vede il suo ranking cambiare, mentre il serbo si prepara a giocare la finale. Per Sinner, è un’altra occasione sfumata nel torneo che aveva già vinto due volte in passato.

Melbourne – Allarme ranking per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha perso nella semifinale degli Australian Open 2026, arrendendosi a Novak Djokovic in cinque set e venendo quindi eliminato dallo Slam di Melbourne (leggi qui), a cui arrivava da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Un ko inatteso per l’azzurro, che perde punti preziosi in chiave ranking e vede allontanarsi il primo posto occupato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti battuto Alexander Zverev nella propria semifinale e ha raggiunto l’ultimo atto degli Australian Open per la prima volta in carriera, facendo incetta di punti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

Jannik Sinner si ferma ai quarti degli Australian Open 2026.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Niente da fare nel misto: Errani e Vavassori subito eliminati; Sinner perde contro Djokovic agli Australian Open 2026: niente finale con Alcaraz, esulta il serbo; Australian Open 2026, Djokovic ammette: Ero pronto ad andare a casa; Finale Australian Open, sarà Alcaraz-Djokovic: Sinner cede al quinto set e perde punti Atp. Come cambia la classifica.

Jannik Sinner beffa il Nove, niente Alcaraz-Djokovic gratis in TV: chi trasmette la finale degli Australian OpenDomenica 1° febbraio 2026 a Melbourne va in scena l’ultimo atto del primo Grande Slam della stagione, ma il match non sarà in chiaro: dove vederlo ... libero.it

Australian Open, Sabalenka: Ho rimpianti, Rybakina ha giocato un grande tennis, io poco intelligenteTennis - Australian Open | Sabalenka stila un bilancio positivo nonostante le 4 sconfitte nelle ultime 5 finali tra Slam e Finals: È andata meglio rispetto all'anno scorso, sento di andare nella gius ... ubitennis.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook

Elena Rybakina vince gli Australian Open 2026: battuta Sabalenka in tre set x.com