Aumentano i reati spia di interessi mafiosi

Le denunce per reati legati agli interessi mafiosi sono quasi raddoppiate. La polizia ha registrato un aumento di casi di riciclaggio ed estorsione. Le forze dell’ordine sono più attente e ricevono più segnalazioni, segno che la presenza mafiosa si fa sentire con più forza. La situazione preoccupa chi lavora per tenere sotto controllo il fenomeno.

"Sono aumentate le denunce per reati tradizionalmente individuati come spia dei possibili interessi mafiosi, pressoché raddoppiate le denunce di riciclaggio e in crescita le denunce di estorsione". Lo ha dichiarato il procuratore generale Carlo Maria Zampi nel suo intervento all'inaugurazione.

