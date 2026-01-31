Attiravano modelle per finti spot e filmavano le violenze sessuali | il falso ginecologo e il produttore-rampollo verso il processo
La polizia ha smantellato un giro di truffe e abusi legato a un falso ginecologo e a un produttore. Le vittime, molte modelle, sono state attirate con annunci online promettendo lavori facili. In realtà, dietro quelle offerte si nascondevano violenze e sfruttamento. Ora, i due uomini coinvolti affrontano il processo.
Un finto studio medico nel centro di Milano, annunci online e promesse di compensi facili: dietro quelle che sembravano opportunità di lavoro si nascondeva, secondo l’accusa, un sistema di adescamento e abusi sessuali. La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di Alessandro Marco Possati, produttore cinematografico di 43 anni, e Antonio Cirla, 72enne radiologo in pensione che si presentava come ginecologo. Come ricostruito da Il Giorno, i due avrebbero attirato giovani attrici, modelle e sportive con offerte “a giornata” da 150 a 500 euro per presunti filmati didattici, spot promozionali o test su apparecchiature mediche. 🔗 Leggi su Leggo.it
