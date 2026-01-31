Atti vandalici al parco Quadrifoglio | Chi ha visto qualcosa chiami il 112

Questa mattina il Comune di Terre del Reno ha confermato che giovedì sera qualcuno ha preso di mira il Parco Quadrifoglio di Mirabello. Sono stati danneggiati alcuni spazi pubblici e i residenti sono preoccupati. Chi ha visto o sa qualcosa può chiamare subito il 112 per aiutare le indagini.

Il Comune di Terre del Reno informa che giovedì sera al Parco Quadrifoglio di Mirabello si è verificato un nuovo grave episodio di vandalismo. Un gruppo di giovani ha appiccato un falò all’interno dell’area verde, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e arrecando un ulteriore danno al patrimonio pubblico. Da tempo la località di Mirabello è interessata da episodi ripetuti di vandalismo, concentrati in particolare su spazi pubblici e aree verdi, con comportamenti che stanno assumendo una gravità crescente e che compromettono il decoro urbano e la vivibilità del territorio. Già nelle scorse settimane erano stati attivati controlli rafforzati sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

