Atti sessuali con minore assolto in appello professore di Lissone

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere un ex insegnante di Lissone, coinvolto in un procedimento per atti sessuali con una sua studentessa minorenne. La sentenza ha confermato l’assenza di prove sufficienti per condannarlo. La vicenda, che aveva sollevato molte polemiche, si è conclusa con l’assoluzione definitiva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lissone Professore Argomenti discussi: Assolto in Appello il prof 65enne fotografato mentre bacia nel bagno della scuola una studentessa 16enne: Era innamorato; Atti sessuali su una studentessa di 16 anni, prof assolto in appello. L'avvocato: Era innamorato; Atti sessuali con studentessa minorenne, prof assolto: Il fatto non costituisce reato; Assolto il professore fotografato mentre baciava una studentessa minorenne. Atti sessuali con minore, assolto in appello professore di LissoneLa Corte d'Appello di Milano ha assolto un ex professore di Lissone accusato di atti sessuali con una sua studentessa minorenne. I giudici hanno ribaltato ... ilnotiziario.net Cosa dice la legge per i reati sessuali su minoriIl minorenne di età superiore a quattordici anni è titolare ed esercita la libertà sessuale. Del minorenne di età inferiore a quattordici anni, invece, è tutelata una condizione di intoccabilità della ... giornaledibrescia.it La donna è accusata di sottrazione di minore. In aula il racconto dell'ex marito, accusato ingiustamente di atti sessuali. Ora padre e figlia vivono insieme Leggi tutto - facebook.com facebook Sassari: accusata di maltrattamenti e atti sessuali con i figli, assolta dopo anni di agonia x.com

