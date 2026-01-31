Attacco Usa all' Iran media | possibile già nelle prossime ore

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran salgono di nuovo. Fonti militari americane avvertono che un attacco potrebbe partire già nelle prossime ore. La Casa Bianca starebbe valutando tutte le opzioni, e Trump potrebbe dare il via libera in qualsiasi momento. La situazione resta molto delicata, con il rischio di un’escalation in una regione già instabile.

Roma, 31 gennaio 2026 - Sembra ormai questione di ore un attacco americano all'Iran. Alti funzionari militari statunitensi hanno informato la leadership di un alleato chiave in Medio Oriente che il presidente Donald Trump potrebbe autorizzare un attacco questo fine settimana. A riportare la notizia è il sito indipendente Drop Site News citando diverse fonti. Gli attacchi potrebbero iniziare già domenica, è stato informato l'alleato, se gli Stati Uniti decidessero di procedere. "Non si tratta di armi nucleari o del programma missilistico. Si tratta di un cambio di regime ", ha affermato un ex alto funzionario dell'intelligence statunitense che presta consulenza ai governi arabi ed è un consigliere informale dell'amministrazione Trump per la politica mediorientale.

