Atletica Prato Innocenti oro nei 60 a ostacoli Tucci vince l’argento nel salto in alto

L’atletica di Prato festeggia due medaglie ai campionati nazionali indoor. Innocenti conquista l’oro nei 60 ostacoli, mentre Tucci si prende l’argento nel salto in alto. I risultati arrivano dopo un periodo di ottime prestazioni e portano entusiasmo tra gli atleti e i tifosi della squadra.

Medaglie e piazzamenti di vertice, agguantate in più competizioni: momento insomma più che positivo per l’Atletica Prato considerando gli ultimi risultati ottenuti dai ragazzi. Iniziando ad esempio da Francesco Innocenti, il quale si è aggiudicato i 60 metri ad ostacoli tra i "cadetti" al meeting giovanile di Modena (nel corso di una trasferta alla quale hanno preso parte anche Isabel Sauer e Penelope Lari). Buona la performance di Damiano Tucci, argento tra i "junior" nel salto in alto al meeting indoor di Venturina. Tante infine le medaglie conquistate nel corso dei campionati provinciali, svoltisi al Ferrari ed organizzati proprio dal club pratese: hanno conquistato il titolo nelle rispettive categorie e specialità Christian Alessandrini, Emma Cassioli, Leonardo Totti, Emma Londi (poi premiata anche a Coverciano per la vittoria del campionato italiano di salto in lungo CSI 2025) Natan Prota, Shania Fogacci, Gregorio Cangioli, Aurora Melani, Rafael Popescu e Flora Valenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

