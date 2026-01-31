Atalanta Bellanova torna a Como | Palladino con la formazione tipo

Bellanova torna a vestire la maglia dell’Atalanta e si prepara a scendere in campo domenica pomeriggio contro il Como. L’esterno è tra i convocati di Palladino, che valuterà se schierarlo titolare o preferire Zappacosta a destra. La partita si gioca alle 15 e l’allenatore punta sulla formazione tipo, cercando di portare a casa i tre punti in casa dei lariani.

CALCIO. L’esterno è tra i convocati per la gara di domenica 1 febbraio (alle 15) contro i lariani: ballottaggio con Zappacosta a destra. In difesa tornano Scalvini e Djimsiti, in attacco Raspadori favorito con Scamacca e Cdk. Bellanova sì, Lookman no. L’esclusione del nigeriano dalla lista dei convocati è la notizia della vigilia in casa Atalanta, a poche ore dalla gara contro il Como, domenica 1 febbraio al Sinigaglia (alle 15). Bellanova si gioca il posto a destra con Zappacosta, ma contro i lariani Palladino dovrebbe tornare all’antico, cambiando quasi in toto la formazione uscita sconfitta mercoledì sera in Belgio in Champions League. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Bellanova torna a Como: Palladino con la formazione tipo Approfondimenti su Atalanta Como Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari Bellanova si prepara a tornare in campo. Atalanta, stop per Bellanova: Palladino perde un tassello fondamentale L'Atalanta dovrà fare a meno di Bellanova fino a fine gennaio a causa di una lesione al bicipite femorale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Atalanta, l'arrivo di Palladino a Zingonia Ultime notizie su Atalanta Como Argomenti discussi: Atalanta, Bellanova parzialmente in gruppo: il rientro si avvicina; Atalanta, Bellanova torna a Como: Palladino con la formazione tipo; Atalanta, infortunio Bellanova: il rientro è vicinissimo; Champions League, Atalanta: Bellanova torna in gruppo. Atalanta, Bellanova torna a Como: Palladino con la formazione tipoBellanova si gioca il posto a destra con Zappacosta, ma contro i lariani Palladino dovrebbe tornare all’antico, cambiando quasi in toto la formazione uscita sconfitta mercoledì sera in Belgio in ... ecodibergamo.it Bellanova, un rientro davvero piacevoleInfortunatosi attorno al 15' della gara di Champions oltre un mese fa, ora è pronto a rivelarsi nuovamente una scelta importante ... calcioatalanta.it UFFICIALE – #Atalanta, i convocati per il Como: la decisione su #Lookman, #Bellanova e K. Sulemana x.com UFFICIALE - Atalanta, i convocati per il Como: la decisione su Lookman, Bellanova e Sulemana Chi hai al fantacalcio shorturl.at/LpF14 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.