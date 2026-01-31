Questa domenica alle 15:00, l’Aston Villa riceve il Brentford nel match di Premier League. Dopo le due sconfitte recenti, contro l’Arsenal e l’Everton, la squadra di casa cerca punti importanti per risalire la china e mantenere vive le speranze di rientrare nella corsa per il titolo. Il Brentford, invece, vuole approfittare di questa occasione per consolidarsi in classifica. La partita si presenta aperta, con le due formazioni pronte a darsi battaglia per ottenere un risultato positivo.

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal del 30 dicembre sembrava che l’Aston Villa non potesse più rientrare nella lotta per il titolo, seppur con il ruolo di outsider, e nemmeno l’aver perso in casa contro l’Everton due settimane fa dava molte speranze, però anche le altre non hanno corso per cui la classifica di Premier League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Brentford (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Aston Villa Brentford

Ultime notizie su Aston Villa Brentford

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Lo United vince in casa dell'Arsenal e fa un favore al City. Bene il Chelsea; L'Aston Villa conferma il ritorno di Abraham a titolo definitivo dal Besiktas; Colpo esterno dell'Aston Villa: Newcastle ko, Emery aggancia Guardiola. Lo United batte l'Arsenal.

Aston Villa-Brentford, dove vederla in diretta TV e streamingAston Villa-Brentford apre la 24ª giornata di Premier League: Villans secondi e imbattibili in casa, Bees pronti a sfidare i pronostici. Calcio d'inizio domenica 1° febbraio, ore 15 italiane ... msn.com

Pronostico Aston Villa vs Brentford – 1 Febbraio 2026Nel cuore del Premier League, il 1 Febbraio 2026 alle 15:00, il Villa Park accoglie Aston Villa e Brentford per una sfida che promette intensità. Il contesto ... news-sports.it

