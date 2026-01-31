Assistenza ai bisognosi riparte il progetto ‘Cibo salvato cibo mangiato’

Da lunedì 2 febbraio riparte il progetto ‘Cibo salvato, cibo mangiato’. Le scuole del territorio riprendono a donare le eccedenze alimentari delle mense scolastiche, destinate a nuclei bisognosi. Si tratta di un’iniziativa che ogni anno permette di recuperare cibo ancora buono e distribuirlo a chi ne ha più bisogno.

Il progetto, partito nel 2014 in modo sperimentale, è realizzato con la collaborazione delle associazioni locali di volontariato e negli anni, è riuscito a sostenere e supportare numerosi nuclei familiari fragili del territorio comunale. Si tratta, inoltre, di un’iniziativa che nacque grazie alla figura dell’ex parroco don Giancarlo Pirini. “Questo progetto di solidarietà, oltre ad avere una valenza concreta per il territorio diventa simbolo di riconoscenza verso Don Giancarlo - afferma la vicesindaca Maura Tomasi -, un uomo, un sacerdote che ha donato la sua vita per la comunità di Comacchio. L’Amministrazione crede fortemente all’attuazione di questo progetto perché è un modo concreto per trasformare l’insegnamento di attenzione ai più deboli in azioni utili per la nostra comunità”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

