Assenza di alterazione mentale | condanne per guida sotto droga potrebbero essere revocate

La Corte Costituzionale ha deciso che non si può condannare qualcuno solo perché risulta positivo ai test antidroga. Ora, essere sotto l’effetto di droghe al volante non basta più da solo a ottenere una condanna, anche se si rischia ancora di perdere la patente. La decisione cambia le regole del gioco per chi viene trovato con sostanze stupefacenti nel sangue, ma non necessariamente sotto l’effetto che compromette le capacità di guida.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la semplice positività ai test antidroga non basta a giustificare una sanzione per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’ordinanza, emessa nel gennaio 2026, ha ribaltato in pratica la disciplina introdotta nel 2024 con modifiche al Codice della Strada che abolivano il requisito dello stato di alterazione psico-fisica come condizione necessaria per punire il guidatore. Il provvedimento, voluto inizialmente per rafforzare la sicurezza stradale, aveva suscitato un’ondata di critiche tra gli esperti di diritto penale, che lo ritenevano in contrasto con il principio di proporzionalità e con il diritto alla presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte costituzionale ha deciso di annullare la modifica all’articolo 187 del Codice della Strada, voluta dal ministro Salvini.

Il 52enne di Carassai, alla guida di una Fiat Punto, è stato coinvolto in un incidente stradale il 5 gennaio lungo la strada tra Petritoli e Monte Vidon Combatte.

