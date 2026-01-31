Askatasuna troupe Rai aggredita e minacciata | Non accettiamo intimidazioni

La troupe Rai del programma Far West è stata aggredita e minacciata oggi a Torino durante una manifestazione. Un gruppo di incappucciati ha attaccato la giornalista Bianca Leonardi e il suo filmmaker, che seguivano il corteo per la riapertura di Askatasuna. La Rai condanna l’accaduto e si dice pronta a tutelare i propri operatori da ogni intimidazione.

La Rai "condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti alla troupe del programma Far West, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna ". Lo si legge in una nota di viale Mazzini, che ricostruisce l'accaduto: i giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l'attrezzatura di lavoro. " Un'azione violenta e organizzata - si sottolinea - messa in atto con l'unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo.

