Askatasuna si scatena la violenza rossa | assalto alla polizia con razzi e petardi FdI | Chi giustifica ne è politicamente responsabile

31 gen 2026

Una manifestazione di Askatasuna si trasforma in una scena di caos e violenza. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato razzi e petardi contro la polizia, che ha risposto con cariche e idranti. Sul posto sono arrivati anche gruppi di agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha denunciato episodi di aggressione e danni, mentre i manifestanti continuano a gridare slogan. Le forze dell’ordine stanno cercando di riportare la calma, ma la tensione resta alta. FdI critica chi minimizza quanto avvenuto, sosten

Scene di ordinaria e prevedibile follia. Come era abbondantemente nelle previsioni non sono tardati gli scontri violenti a Torino al triplice corteo di Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato anche bombe carta contro le forze dell’ordine nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Oltre a fumogeni e fuochi d’artificio. Le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno risposto azionando gli idranti. Il grido di battaglia bellicoso (“Askatasuna vuol dire libertà. Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all’inizio”. I cori pro Hannoun. Così gli antagonisti che si sono ritrovati davanti alla stazione di Porta Nuova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

