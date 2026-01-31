Una manifestazione di Askatasuna si trasforma in una scena di caos e violenza. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato razzi e petardi contro la polizia, che ha risposto con cariche e idranti. Sul posto sono arrivati anche gruppi di agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha denunciato episodi di aggressione e danni, mentre i manifestanti continuano a gridare slogan. Le forze dell’ordine stanno cercando di riportare la calma, ma la tensione resta alta. FdI critica chi minimizza quanto avvenuto, sosten

Scene di ordinaria e prevedibile follia. Come era abbondantemente nelle previsioni non sono tardati gli scontri violenti a Torino al triplice corteo di Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato anche bombe carta contro le forze dell’ordine nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Oltre a fumogeni e fuochi d’artificio. Le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno risposto azionando gli idranti. Il grido di battaglia bellicoso (“Askatasuna vuol dire libertà. Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all’inizio”. I cori pro Hannoun. Così gli antagonisti che si sono ritrovati davanti alla stazione di Porta Nuova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, si scatena la violenza rossa: assalto alla polizia con razzi e petardi. FdI: “Chi giustifica ne è politicamente responsabile”

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Un corteo a Torino si è trasformato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Palazzo Nuovo occupato dagli studenti: protesta contro il divieto di un evento legato ad Askatasuna.

Tensioni a Torino nel corteo contro lo sgombero di AskatasunaIl 31 gennaio, Torino è stata teatro di una manifestazione nazionale in sostegno del centro sociale Askatasuna, soggetto a uno sgombero avvenuto lo scorso 18 dicembre. La protesta ha radunato migliaia ... notizie.it

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi(LaPresse) A Torino corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la ... ilmattino.it

Diverse centinaia di persone si sono radunate nella zona di Porta Susa a Torino per uno dei cortei Pro Askatasuna in programma nel capoluogo piemontese. Alcuni attivisti si sono inerpicati sulle transenne che avvolgono l'edificio della ex stazione ferroviaria - facebook.com facebook