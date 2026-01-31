Askatasuna si prepara a una nuova guerriglia | paura a Torino

La tensione a Torino sale ancora. La polizia ha eseguito due perquisizioni questa mattina, su mandato della Procura, contro due militanti di Askatasuna. Le accuse sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali a operatori di polizia. La situazione si fa sempre più tesa, con i sospetti che la resistenza possa trasformarsi in una nuova ondata di proteste e scontri.

Resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali a operatori di polizia: sono queste le accuse contestate a due militanti antagonisti nei cui confronti la polizia ha eseguito ieri mattina due perquisizioni a Torino, su mandato della Procura. I fatti risalgono alla manifestazione del 20 dicembre contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto due giorni prima: sono rimasti feriti dodici agenti. I due indagati, travisati, si sarebbero resi responsabili dell'esplosione di materiale pirotecnico contro la polizia, anche attraverso l'utilizzo di un tubo di lancio artigianale. Per Askatasuna le perqusizioni sono «l'ennesimo atto repressivo.

A Torino si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione a sostegno di Askatasuna, con azioni di guerriglia e diversi agenti feriti.

Il corteo di Askatasuna ha attraversato le strade di Torino in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale simbolo delle battaglie No Tav.

