Askatasuna manifestazione a Torino contro lo sgombero | città blindata e confronti politici

Torino si prepara a una giornata di tensione. La città è blindata per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia presidia le strade, mentre tra i partecipanti si registrano scontri e tensioni con le forze dell’ordine. Il dibattito politico si infiamma, con opinioni divise sul futuro del centro sociale.

Torino blindata per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Prosegue il dibattito politico Giornata di forte attenzione a Torino per la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. Migliaia di persone sono attese in piazza, con un impatto significativo sulla viabilità cittadina. Il Comune ha disposto fin dalla mattinata una serie di modifiche al traffico: divieti di sosta e rimozione forzata lungo gran parte del percorso del corteo e in numerose aree centrali e semicentrali della città. I divieti, attivi dalle ore 10 e fino a cessate esigenze, interessano un ampio elenco di strade e piazze, tra cui corso Regina Margherita, via Sant’Ottavio, via Santa Giulia, piazza Carlo Felice, piazza XVIII Dicembre, corso San Maurizio e corso Regio Parco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

