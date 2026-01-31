Askatasuna aggredisce giornalisti della trasmissione Far West Rai | Condanna con massima fermezza
Durante i disordini di Torino, alcuni membri di Askatasuna hanno attaccato i giornalisti della trasmissione Far West della Rai. Gli operatori sono stati colpiti mentre coprivano le violenze scoppiate in città. La Rai condanna l’accaduto e chiede massima fermezza alle autorità.
Durante il caos di Torino provocato da disordini e violenze dei membri di Askatasuna sono stati aggrediti anche giornalisti Rai del Programma Far West. La Rai condanna "con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti all troupe del programma Far West, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna. I giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta attrezzatura di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
