Ascolti TV Venerdì 30 gennaio 2026 | Colpa dei sensi batte Tali e Quali 2026

Venerdì sera, la finale di Tali e Quali 2026 ha battuto la nuova fiction Colpa dei sensi. Su Rai1, il programma con i concorrenti in gara ha attirato più spettatori rispetto alla serie di Canale5, che ha invece segnato il suo debutto. La serata ha mostrato ancora una volta come i varietà restino i preferiti del pubblico, anche contro le novità.

Venerdì 30 gennaio la prima serata televisiva ha visto protagonista la finale di Tali e Quali 2026 su Rai1 e il debutto della nuova fiction Colpa dei sensi su Canale5. Di seguito tutti i dati Auditel delle principali reti generaliste. La sfida tra Tali e Quali 2026 e Colpa dei sensi. Rai1 ha trasmesso la finale del talent show Tali e Quali 2026, dove concorrenti non famosi si cimentano nell’imitazione di grandi artisti italiani e internazionali. La vittoria è andata a Daniele Quartapelle. Il programma ha raccolto 2.608.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale5 è andata in onda la nuova fiction Colpa dei sensi, con Gabriel Garko. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

I dati sugli ascolti tv di venerdì 30 gennaio mostrano che “Tali e Quali 2026” su Rai 1 ha conquistato la prima posizione, attirando il pubblico e portando a casa gli ascolti più alti della serata.

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la finale di Tali e Quali.

#AscoltiTV | Venerdì 30 Gennaio 2026. #ColpaDeiSensi debutta al 18.7%, #TalieQuali chiude al 18.3%. De Martino 24.2% vs Scotti 25.6% Tutti i dati x.com