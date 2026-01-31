Ascolti TV 31 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel di ieri sera mostrano che i programmi televisivi più seguiti hanno attirato un buon pubblico. La prima serata di sabato 31 gennaio ha visto alcune differenze tra le varie reti, con alcune trasmissioni che hanno registrato numeri superiori alle aspettative. La serata si è aperta con spettacoli e talk show che hanno coinvolto molte famiglie, mentre altri programmi meno seguiti hanno mantenuto un pubblico più ristretto. I numeri definitivi arriveranno nelle prossime ore, ma già si può dire che la televisione mantiene il suo ruolo di intrattenimento

Ascolti TV 31 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 31 Gennaio 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 31 Gennaio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 31 Gennaio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 31 Gennaio 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 31 Gennaio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 The Voice Kids. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 31 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Approfondimenti su Ascolti TV 31Gennaio2026 Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di giovedì 1 gennaio 2026. Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel della prima serata di venerdì 2 gennaio 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ascolti TV 31Gennaio2026 Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio; Ascolti tv, 29 gennaio: ‘Don Matteo’ su Rai1 domina con 23,4%; C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo. Ascolti tv ieri 31 gennaio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 31 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di 31 gennaio. mam-e.it Ascolti TV 30 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Tali e quali 2026 e Colpa dei sensiChi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra la finale di Tali e Quali 2026 su Rai1 e la fiction Colpa dei Sensi su Canale 5 ... fanpage.it Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook Gli ascolti delle reti #Mediaset di ieri, giovedì 29 gennaio: x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.