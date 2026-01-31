Ascoli batte Livorno con prestazione decisa tripla festa per i tifosi in trasferta

Ascoli vince 3-1 sul campo del Livorno e conquista tre punti importanti in classifica. La squadra Bianconera ha giocato con determinazione, portando a casa una vittoria che fa felici i tifosi in trasferta. La partita è stata decisa già nel primo tempo, e la squadra di casa non è riuscita a reagire. La notte di festa per i supporter dell’Ascoli si è conclusa con una tripla celebrazione, tra entusiasmo e speranza di migliorare la posizione in campionato.

Ascoli ha spezzato il ghiaccio in classifica con una vittoria netta sul campo del Livorno, imponendosi per 3-1 in una partita che ha regalato tre punti preziosi e una notte indimenticabile ai tifosi bianconeri. Il match, disputato allo stadio Cagni di Livorno, ha visto i marchigiani guidati da un’ottima prestazione collettiva, capace di trasformare l’equilibrio del primo tempo in un dominio assoluto nella ripresa. Il vantaggio è arrivato al 28’ del primo tempo con un gol di D’Alessandro, che ha sfruttato un errore difensivo avversario per insaccare in rete con freddezza. Il Livorno ha risposto con una punizione di Di Nardo che ha sfiorato il palo, ma l’Ascoli ha mantenuto il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli batte Livorno con prestazione decisa, tripla festa per i tifosi in trasferta Approfondimenti su Ascoli Livorno Serie C | Ascoli-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto Per la terza volta consecutiva, i tifosi del Livorno sono esclusi dalla trasferta contro l’Ascoli, in programma venerdì 30 gennaio al Del Duca. Serie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà una grande prestazione" Dopo aver conquistato due vittorie di fila, il Livorno si prepara alla trasferta contro l’Ascoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ascoli Livorno Argomenti discussi: L’Ascoli batte il Livorno: seconda vittoria consecutiva; Ascoli-Livorno, le formazioni ufficiali; Ascoli-Livorno 3-1, gli amaranto lottano ma Gori non perdona; Due gol di Gori e D’Uffizi per il 3 a 1 dell’Ascoli contro il Livorno. Ascoli-Livorno, Tomei: Felicisismo, abbiamo deciso per dei cambi leggendo la partitaSERIE C - Le parole nel post gara dopo la vittoria per 3-1 dei bianconeri FOTO ASCOLI CALCIO Seconda vittoria consecutiva per l'Ascoli Calcio che al Del Duca batte anche il Livorno e sale a quota 43 ... youtvrs.it Serie C, Ascoli-Livorno 3-1: bianconeri superiori, amaranto costretti alla resaVenturato, privo dello squalificato Falasco e degli infortunati Peralta e Gentile, si affida al consueto 4-3-1-2, con Biondi ad agire alle spalle di Dionisi e Di Carmine. In mezzo al campo Luperini, H ... today.it **Ascoli Satriano si raccoglie nella luce** Il **13 e 14 gennaio 2026** il nostro paese non è solo un luogo, ma **una preghiera viva**, un canto che sale, un cuore che batte all’unisono. Celebriamo **San Potito Martire**, Patrono amato, testimone di una fe - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.