ASACOM e inclusione scolastica | cosa chiedono educatori e pedagogisti I dati di un sondaggio nazionale

Gli educatori e i pedagogisti chiedono cambiamenti concreti nella riforma dell’ASACOM, l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione. Un sondaggio nazionale rivela che molti professionisti del settore sono preoccupati per le tempistiche e le modalità di implementazione, temendo che l’attuale proposta possa non essere sufficiente a garantire un reale supporto agli studenti con bisogni speciali. I dati mostrano come il personale scolastico abbia bisogno di più risorse e formazione, altrimenti rischia di restare tutto nel semplice ruolo di assistenza, senza un vero salto di qualità

Per comprenderne l'impatto concreto, APEI (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) ha promosso un sondaggio nazionale rivolto agli operatori che lavorano nei servizi di inclusione scolastica. Hanno risposto 224 educatori e pedagogisti, impegnati quotidianamente nelle scuole di ogni ordine e grado. I dati restituiscono un quadro chiaro: forte preoccupazione per la chiarezza dei ruoli, per i requisiti di accesso e per le condizioni contrattuali. Alla domanda se la legge ASACOM migliori il riconoscimento della professionalità educativa a scuola, oltre il 91% dei rispondenti risponde per nulla o poco.

