Artista spagnola svela murale sensuale nel cuore di Bologna provocando dibattito sulle forme dell’espressione pubblica

Nel cuore di Bologna, un murale sensuale ha fatto discutere. L’opera, realizzata da un’artista spagnola, ha attirato l’attenzione di molti, dividendo le opinioni tra chi la trova audace e chi la considera troppo esplicita. La scena urbana si riempie di commenti e confronti, mentre le autorità valutano come regolarsi davanti a un’immagine così forte. La polemica continua a crescere, e ancora non si sa se l’opera resterà lì o sarà rimossa.

Un murale provocatorio ha fatto scalpore nel centro di Bologna, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini, esperti e istituzioni. L'opera, intitolata *Erotica*, è stata realizzata da un'artista spagnola di nome Lina Mora, nota per il suo stile audace e il ricorso a immagini corporee cariche di simbolismo. L'installazione, collocata su un muro di proprietà privata nel quartiere Santo Stefano, è stata completata in meno di una settimana e si estende per circa quindici metri di lunghezza. L'opera raffigura figure umane in pose che sfiorano il sensualismo, con linee fluide e colori intensi che giocano con ombre e riflessi.

