Arrestato Roberto Nastasi il narcos di Tor Bella Monaca si nascondeva in Colombia

La polizia colombiana ha arrestato Roberto Nastasi, il noto narcos di Tor Bella Monaca. Gli agenti lo hanno catturato a Medellín, dove si nascondeva da mesi. La notizia è stata annunciata dal sindaco Federico Gutiérrez Zuluaga, che ha parlato di un colpo importante contro la criminalità transnazionale. Nastasi era ricercato con un avviso dell’Interpol e ora si trova in custodia. La sua cattura rappresenta un colpo duro per le organizzazioni di traffico di droga che operano tra Italia e Sud America.

L'annuncio del sindaco di Medellin. Il 50enne rintracciato dall'Interpol è ritenuto broker in sud America per il traffico di cocaina “Un duro colpo alla criminalità transnazionale a Medellín”. Il sindaco Federico Gutiérrez Zuluaga ha annunciato la cattura di due stranieri con avvisi di cattura dell'Interpol: l'italiano Roberto Nastasi e il panamense Jean Carlo Valderrama, alias "Balín". È quanto si legge sulla pagina X della città di Medellin che ha comunicato l'arresto del 50enne ritenuto broker del narcotraffico di Tor Bella Monaca, indicato come sospetto membro della ’ndrangheta e imparentato con la cosca dei Parrello di Palmi (Reggio Calabia).🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roberto Nastasi Minaccia la compagna con un coltello davanti ai carabinieri, arrestato a Tor Bella Monaca Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Tor Bella Monaca dai carabinieri di Roma, accusato di maltrattamenti familiari. Il Teatro Tor Bella Monaca illumina l’inizio del 2026 Il Teatro Tor Bella Monaca inaugura il 2026 con una programmazione variegata, offrendo spettacoli che spaziano dall’impegno civile alla commedia musicale e al teatro per ragazzi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roberto Nastasi Argomenti discussi: Roberto Nastasi, il narcoboss di Tor Bella Monaca arrestato dall'altra parte del mondo: il blitz a Medellin; Arrestato in Colombia Roberto Nastasi, è accusato di essere vicino alla ’ndrangheta: Traffica coca da Ecuador e Perù · LaC News24; Colombia, arrestato un presunto membro della 'Ndrangheta; 'Ndrangheta, Roberto Nastasi arrestato in Colombia. ‘Ndrangheta in Colombia, blitz a Medellìn: arrestato Roberto NastasiSecondo le autorità colombiane è un presunto esponente della malavita calabrese e avrebbe legami con il Clan del Golfo ... corrieredellacalabria.it Arrestato a Medellín Roberto Nastasi, sospetto esponente della ’ndranghetaBlitz delle autorità colombiane con il supporto dell’Interpol. Il cittadino italiano fermato a Medellín. Il sindaco Federico Gutiérrez: Legami con il Clan del Golfo ... catanzaro.gazzettadelsud.it Roberto Nastasi, il narcoboss di Tor Bella Monaca arrestato dall'altra parte del mondo: il blitz a Medellin - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.