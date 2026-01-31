Arrestato in Bulgaria il rapitore dell’imprenditore 46enne

La polizia bulgara ha arrestato in Bulgaria il sospettato del sequestro di un imprenditore cinese a Prato. L’uomo, ricercato con un mandato europeo, era considerato il responsabile del rapimento avvenuto tra fine novembre e inizio dicembre. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e risponde alle richieste delle autorità italiane. Ora si attende il suo trasferimento in Italia per l’interrogatorio.

Prato, 31 gennaio 2026 - È stato individuato e arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, il presunto autore materiale del sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto a Prato tra il 30 novembre e il 5 dicembre scorsi ai danni di un cittadino cinese. Si tratta di un uomo di 50 anni, di nazionalità bulgara, ritenuto responsabile del rapimento di Yang Yixian, 46 anni, residente a Empoli, liberato il 5 dicembre dopo giorni di prigionia. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze e condotte dai carabinieri di Prato, avevano già portato nei mesi scorsi prima al fermo e poi alla misura cautelare della custodia in carcere di due indagati di nazionalità cinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

