Arrestare il presidente scritto sulla chitarra | Springsteen fa propaganda contro Ice e Trump video

Sul palco, durante l’ultimo concerto, Bruce Springsteen ha mostrato una chitarra con la scritta “Arrestare il presidente”. Il gesto ha attirato l’attenzione dei fan e delle forze dell’ordine, visto il momento politico delicato. Springsteen si è sempre schierato contro Trump e le sue politiche, e questa volta ha deciso di usare la musica per mandare un messaggio diretto contro le politiche di ICE e l’ex presidente. La scena è diventata subito virale sui social, mentre il pubblico ha reagito con entusiasmo e solidarietà.

Che Springsteen non sia un fan di Donald Trump è un fatto acclarato, così come la sua devozione cieca al progressismo. Al di là di ciò, hanno fatto discutere le parole che il musicista ha impresso sulla sua chitarra, in occasione dell'ultima esibizione a Minneapolis. "Arrest the President", ossia "Arrestare il presidente", è la frase che l'autore di "Born in the Usa" ha deciso di mostrare con grande fierezza mentre cantava al "First Avenue" nella capitale. L'obiettivo dell'evento era quello di raccogliere fondi per Alex Pretti e Renee Good, morti dopo essersi scontrati con l'Ice. A tal proposito, Springsteen ha pubblicato da poco una canzone contro gli agenti dell'immigrazione, intitolata "The streets of Minneapolis".

