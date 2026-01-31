Arrest the president Springsteen a sorpresa suona a Minneapolis contro l’Ice poi scende in piazza

Boss e cittadini scendono in strada a Minneapolis contro l’Ice di Trump. Dopo le proteste, Bruce Springsteen sale sul palco a sorpresa e suona davanti a una piazza gremita. La musica si unisce alla rabbia di chi chiede giustizia e fine alle politiche dure del presidente. La manifestazione si svolge senza incidenti, ma il clima resta acceso. La voce di Springsteen si fa sentire forte tra i manifestanti che non vogliono abbassare la guardia.

Minneapolis, 31 gennaio 2026 – Le strade di Minneapolis tornano a riempirsi contro l’ Ice di Trump e a sorpresa c’è anche il Boss. Bruce Springsteen ha portato la sua ‘ Streets of Minneapolis ’ sul palco alla raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini del Minnesota vittime del fuoco degli agenti federali anti-immigrazione. Un evento organizzato da Tom Morello dei Rage Against The Machine nello storico locale del centro, First Avenue, al termine di una giornata che ha visto nuovi clamorosi sviluppi tra cui l'arresto del giornalista Don Lemon, ex anchor della Cnn (poi rilasciato), ‘reo’ di aver seguito una protesta in una chiesa della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Arrest the president”. Springsteen a sorpresa suona a Minneapolis contro l’Ice, poi scende in piazza Approfondimenti su Minneapolis 31 gennaio2026 Springsteen (a sorpresa) sul palco a Minneapolis contro l’Ice: il boss suona il suo nuovo brano con la scritta «Arrest the President» sulla chitarra – Il video Bruce Springsteen ha fatto una sorpresa sul palco di Minneapolis durante un concerto di beneficenza. Springsteen suona a sorpresa a Minneapolis, sulla chitarra ‘Arrest the President’ Bruce Springsteen si è presentato a sorpresa sul palco di Minneapolis, durante un evento di raccolta fondi per ricordare gli attivisti Renee Good e Alex Pretti, uccisi di recente dall’Ice. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Minneapolis 31 gennaio2026 Argomenti discussi: Minneapolis, concerto di Springsteen a sopresa: sulla chitarra è scritto Arrest the President; Minneapolis, concerto a sorpresa di Springsteen contro l'Ice. VIDEO; Springsteen (a sorpresa) sul palco a Minneapolis contro l’Ice: il boss suona il suo nuovo brano con la scritta Arrest the President sulla chitarra - Il video; Springsteen a sorpresa sul palco contro Ice e Trump: 'Arrest the President' sulla chitarra. Arrest the president. Springsteen a sorpresa suona a Minneapolis contro l’Ice, poi scende in piazzaIl concerto del Boss alla raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti, organizzato da Tom Morello. Ha cantato ‘Streets of Minneapolis’, dedicata alla vittime degli agenti federali Usa: sulla chitarra ... quotidiano.net Springsteen suona a sorpresa a Minneapolis, sulla chitarra 'Arrest the President'(Adnkronos) - Bruce Springsteen a sopresa sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti (i due attivisti uccisi dall'Ice nei giorni scorsi), organizzato nello storico locale Fi ... msn.com Springsteen a Minneapolis, suona a sorpresa contro l'Ice. E sulla chitarra la scritta: 'Arrest the president' x.com Droga: arrestato a Dubai latitante attivo in Veneto. Presidente Stefani: “Operazione di alto profilo investigativo. Eccellente sinergia tra forze di polizia italiane ed emiratine”. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.