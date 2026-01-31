La notizia della scomparsa di Ileana Argentin ha scosso il Partito Democratico. La donna aveva partecipato a molte battaglie con il partito, sia a Roma che a livello nazionale. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare per chi l’ha conosciuta e combattuto al suo fianco.

La notizia della scomparsa di Ileana Argentin “colpisce profondamente la comunità del Partito Democratico, che a Roma e a livello nazionale ha condiviso con lei innumerevoli battaglie. In Campidoglio, in Parlamento e nell’ambito associativo, Ileana ha sempre lavorato con dedizione per il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Tra i suoi risultati più significativi, si ricorda l’approvazione della legge nazionale sul Dopo di noi, della quale è stata prima firmataria. Un abbraccio a chi, come noi, le ha voluto bene; siamo consapevoli che il suo impegno mancherà moltissimo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Argentin: Bonafoni (Pd), condiviso con lei tante battaglie

Questa mattina è venuta a mancare Ileana Argentin, ex deputata del Pd e attivista per i diritti delle persone con disabilità.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato la disponibilità al dialogo con il Partito Democratico e altre forze progressiste, sottolineando che eventuali alleanze dipenderanno dai programmi condivisi, incentrati su temi come etica pubblica, legalità, giustizia ambientale e sociale.

