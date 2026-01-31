Arezzo frenata indolore Venturi para un rigore Vantaggio sempre a +7

L'Arezzo interrompe la serie di vittorie, ma grazie a Venturi riesce a portare a casa un punto importante. La partita si conclude senza reti, con i padroni di casa che non riescono a trovare la via del gol contro un avversario che si difende bene. Nel finale, il portiere Venturi si distingue parando un rigore e mantenendo lo 0-0, lasciando inalterato il vantaggio di sette punti in classifica.

di Andrea Lorentini Dopo quattro vittorie consecutive l’Arezzo rallenta un pò la sua corsa nel 2026. A finisce a reti bianche al termine di una notte nella quale il Cavallino ha fatto troppo poco per imporsi e deve ringraziare Venturi che para un rigore (il secondo dopo quello di Forlì) nel finale di primo tempo e blinda lo 0-0. È un pari, comunque, senza effetti collaterali perchè mantiene a -7 il Ravenna: i romagnoli, in campo in contemporanea a Perugia, non vanno oltre l’1-1 al Curi. Bucchi aveva tamponato l’emergenza sulla fascia destra difensiva rilanciando, a sorpresa, Tito e chiedendo di stringere i denti a Coppolaro, schierato dal primo minuto nonostante un affaticamento muscolare per una linea arretrata inedita, complice la scelta di mandare in panchina Gilli anche lui non al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

