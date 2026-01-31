Arezzo alla ex Cadorna va in scena Nudo integrale | parcheggio centrale brividi compresi
Questa sera ad Arezzo è successo qualcosa di insolito. Un uomo si è spuntato completamente nudo dal parcheggio centrale della ex Cadorna, senza avvisare nessuno. La scena ha lasciato senza parole i passanti, alcuni hanno avuto anche i brividi. Nessun biglietto, nessuna apparente paura di essere scoperto. L’intera città si è ritrovata a parlare di questa sorpresa improvvisa, che ha portato un po’ di scompiglio nel normale via vai del luogo.
Se pensavi che andare a riprendere l’auto fosse l’unico rischio della serata, Arezzo rilancia con l’evento a sorpresa: uomo completamente nudo che sbuca dal nulla, senza biglietto e senza pudore. È successo alle 23.30 di giovedì sera, quando una trentenne, arrivando da via Garibaldi verso il parcheggio alla ex Cadorna, si è trovata davanti lo spettacolo non richiesto. «Ero sola, mi sono spaventata a morte e sono scappata» racconta al Corriere di Arezzo. Altro che strisce blu: qui il cuore batte forte gratis. Descrizione rapida dell’artista di strada: «Bianco, robusto. Vestiti? Assenti». Dopo la fuga, la chiamata al 112 e agli amici, che – debitamente coperti – l’hanno riaccompagnata all’auto. 🔗 Leggi su Lortica.it
