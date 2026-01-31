Arezzo alla ex Cadorna va in scena Nudo integrale | parcheggio centrale brividi compresi

Questa sera ad Arezzo è successo qualcosa di insolito. Un uomo si è spuntato completamente nudo dal parcheggio centrale della ex Cadorna, senza avvisare nessuno. La scena ha lasciato senza parole i passanti, alcuni hanno avuto anche i brividi. Nessun biglietto, nessuna apparente paura di essere scoperto. L’intera città si è ritrovata a parlare di questa sorpresa improvvisa, che ha portato un po’ di scompiglio nel normale via vai del luogo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.