Arenzano la procura di Genova ha aperto un’indagine per accertare le cause ed eventuali responsabili della frana sull' Aurelia

La procura di Genova ha aperto un’indagine per capire cosa ha causato la frana di domenica sera a Arenzano. Al momento, si ipotizza un reato colposo e si cercano eventuali responsabilità. La frana ha bloccato l’Aurelia, una delle strade principali, e ancora non si sa quando sarà riaperta. Nel frattempo, i treni regionali da lunedì hanno inserito una fermata straordinaria a Vesima, ma resta difficile prevedere i tempi di ripristino della viabilità sulla statale.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per una frana che domenica sera ha interrotto la statale Aurelia tra la località di Vesima e il Comune di Arenzano, sulla riviera di ponente.L’ipotesi di reato iscritta dal pm Andrea Ranalli e dall’aggiunto Federico Manotti, che coordina il pool reati ambientali, è frana colposa. Gli investigatori vogliono accertare se vi siano stati ritardi o omissioni nella messa in sicurezza dell’area che già in passato era stata interessata dal cedimento di rocce e detriti. Nel 2016 rocce si erano staccate poco prima del passaggio della tappa della Milano-Sanremo, a qualche metro dalla galleria Pizzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Una frana sulla via Aurelia tra Arenzano e Genova ha interrotto il traffico a causa di massi sulla carreggiata.

Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

