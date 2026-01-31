Questa sera Ardor Lazzate e Saronno si affrontano in una partita che promette emozioni. È il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza, e le due squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida che può fare la differenza.

Mercoledì nel campionato di Eccellenza è in programma il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno e del 2026. Per questo motivo molte squadre hanno chiesto l’anticipo al sabato. Nei tre gironi regionali sono ben undici, sei nel girone A tra cui quello forse più atteso tra Saronno e Ardor Lazzate. Un derby con molti ex in campo (e in tribuna) tra due formazioni che stanno attraversando un momento assai particolare. Non brillantissimo quello dei padroni di casa, che però in settimana hanno aggiunto dalla serie D l’esperto centrocampista classe ’93 Roberto Candido, al contrario molto buono per l’Ardor che resta sempre nei bassifondi della graduatoria, ma che nel nuovo anno con Gheller in panchina non ha mai perso (sette punti in tre turni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ardor Lazzate, una sfida da brivido contro Saronno

Approfondimenti su Ardor Lazzate Saronno

Ultime notizie su Ardor Lazzate Saronno

