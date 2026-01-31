I cittadini si chiedono quale frutto scegliere per rafforzare il sistema immunitario. Gli esperti suggeriscono che entrambi, arancia e pompelmo, sono ottimi alleati, anche se ci sono differenze da considerare. La scelta dipende dalle esigenze di ognuno, ma in generale entrambi aiutano a mantenere in forma le difese naturali del corpo.

La frutta è importantissima per il sistema immunitario, soprattutto in inverno, quando il corpo viene ulteriormente messo sotto stress dai tanti virus influenzali che “girano” nei mesi più freddi. In particolare, due frutti vengono da sempre identificati come particolarmente salutari: l’arancia e il pompelmo, ma quale dei due è il migliore per il sistema immunitario? Come spiegato a Prevention dalla dietista Lauren Manaker, la chiave sta soprattutto nella quantità di vitamina C: “Le arance sono in genere più ricche di vitamina C. Un’arancia media fornisce circa il 70% del fabbisogno giornaliero raccomandato, mentre i pompelmi ne offrono un po’ meno, pur rimanendo un’ottima fonte”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arancia o pompelmo? Ecco qual è il frutto migliore per il sistema immunitario

Approfondimenti su Arancia Pompelmo

Tra Vitamina D e Vitamina E, entrambe svolgono ruoli importanti nel nostro organismo.

