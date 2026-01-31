Aquilani annuncia condizioni avverse per il match | neve in arrivo nuovo innesto in attacco con Esteves

Il match tra Sudtirol e Catanzaro si avvicina e le previsioni meteo preoccupano i tifosi. La neve potrebbe complicare la trasferta dei calabresi, che si preparano comunque a scendere in campo. Intanto, il nuovo acquisto Esteves si sta allenando con la squadra e punta a essere disponibile per la partita.

Il Catanzaro si prepara alla trasferta di Bolzano contro il Sudtirol con un'attenzione particolare alle condizioni atmosferiche e alle novità in attacco. Il tecnico giallorosso Alberto Aquilani ha affrontato la vigilia del match con un'analisi equilibrata, evidenziando le difficoltà del percorso ma anche le risorse del gruppo. La partita, in programma domani, si gioca in un contesto che potrebbe complicarsi ulteriormente a causa del maltempo: previste temperature rigide e la possibilità di neve sulle piste di gioco del Sudtirol. «È previsto freddo e potrebbe esserci neve — ha dichiarato Aquilani —, ma mi auguro che il campo sia praticabile».

