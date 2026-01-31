Appiano Gentile Inter | Chivu perde una pedina importante alla vigilia della Cremonese

Questa mattina, l’Inter ha perso un’altra pedina importante in vista della partita contro la Cremonese. Chivu, che si era già fermato nei giorni scorsi, non sarà disponibile per l’impegno di domani. I tifosi aspettano aggiornamenti sul suo recupero, mentre la squadra si prepara senza uno dei suoi giocatori chiave.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Ultimo allenamento prima di giocare, domani alle ore 18:00, la sfida contro la Cremonese. Chivu, però, deve fare i conti con un’assenza importante: Carlos Augusto ha accusato un affaticamento muscolare che gli impedirà di prendere parte alla sfida di campionato. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Chivu perde una pedina importante alla vigilia della Cremonese Approfondimenti su Inter Appiano Allenamento Inter, ieri sorrisi nella seduta ad Appiano Gentile: Chivu ritrova una pedina fondamentale! Ieri ad Appiano Gentile l’allenamento dell’Inter si è svolto in un clima positivo, con alcuni giocatori che hanno mostrato miglioramenti importanti. Appiano Gentile Inter: rifinitura ad Appiano alla vigilia del Bologna L’Inter si prepara a disputare la sfida contro il Bologna, con allenamenti finalizzati alla rifinitura a Appiano Gentile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Appiano Argomenti discussi: Inter, Chivu regala due giorni di riposo. A Dortmund almeno 4 novità rispetto al Pisa; Buone notizie dall'infermeria: Chivu sorride, le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Dumfries; Cristian Chivu Gives Inter Milan Two Days Off To Recover Ahead Of Crucial Champions League Clash With Borussia Dortmund; Borussia Dortmund-Inter, quando parla Chivu? Conferenza e vigilia, gli orari. Inter, Chivu può sorridere: un top torna ad allenarsiBuone notizie per l’Inter in un momento delicato della stagione: Denzel Dumfries, operato alla caviglia sinistra a dicembre, sta recuperando più velocemente del previsto. Inizialmente atteso a metà ma ... spaziointer.it Chivu: Arsenal tra le più forti. Lautaro in allenamento…Giornata di vigilia ad Appiano Gentile in vista dell’appuntamento di Champions League di domani sera tra Inter-Arsenal. Dopo l’allenamento aperto ai media questa mattina, è il momento della conferenza ... passioneinter.com Rianimazione eseguita sul manichino dagli istruttori SOS Appiano Gentile, nella serata di informazione alla popolazione (Dall'evento all'ambulanza") Auditorium Centro Polifunzionale del Comune di Veniano 29 gennaio 2026 - facebook.com facebook Siamo live da Appiano Gentile e da Dortmund Seguiteci per prepararvi a questa notte di #UCL bit.ly/4t6UP2U x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.