Apex Legends chiude su Nintendo Switch

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che la versione di Apex Legends su Nintendo Switch chiude definitivamente. La decisione arriva dopo mesi di incertezza, e i giocatori che ancora ci giocavano dovranno cercare altre piattaforme per continuare l’esperienza. La fine del supporto su Switch si traduce nella cancellazione di tutti i server e aggiornamenti futuri per questa versione. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, che ora si chiedono cosa accadrà ai loro progressi e alle partite salvat.

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato la chiusura definitiva della versione Switch di Apex Legends. Il servizio terminerà il 4 agosto 2026, in concomitanza con l'avvio della Stagione 30. Da quel momento il titolo non sarà più avviabile sulla prima Nintendo Switch. Rimarranno invece pienamente operative le edizioni per Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa succede agli utenti che giocano su Switch. Fino alla data di spegnimento dei server, i giocatori su Switch potranno continuare a usare normalmente il gioco. Sarà quindi ancora possibile: entrare in partita.

