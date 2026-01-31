Aperto l’anno giudiziario | in crescita femminicidi incidenti sul lavoro e violenza giovanile

Questa mattina a Firenze si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026. Durante la cerimonia, il procuratore generale Ettore Squillace Greco ha presentato i dati sulla criminalità in Toscana. Sono in aumento femminicidi, incidenti sul lavoro e violenza tra i giovani. La situazione preoccupa e richiede interventi immediati.

FIRENZE – L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Firenze ha gettato una luce cruda sulla situazione della sicurezza in Toscana, attraverso la relazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco. I dati emersi delineano un quadro di profonda sofferenza sociale e criminale, segnato in primis da un’impennata dei femminicidi, che tra luglio 2024 e luglio 2025 hanno raggiunto la drammatica quota di 13 casi. Parallelamente alla violenza di genere, la Toscana deve fare i conti con un ritorno prepotente della “morte di lavoro”: i procedimenti per omicidio colposo legati alla violazione delle norme antinfortunistiche sono cresciuti del 29,41%, seguiti da un aumento del 12,5% per le lesioni gravi, a testimonianza di una fragilità dei sistemi di prevenzione che continua a mietere vittime nel tessuto produttivo regionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Firenze Aperto Anno giudiziario, femminicidi: a Napoli raddoppiati in un anno A Napoli, i casi di femminicidio sono raddoppiati in un anno. In aumento i morti sul lavoro e i reati ambientali: il bilancio dell’anno giudiziario a Monza L’anno giudiziario a Monza evidenzia un incremento dei reati, tra cui morti sul lavoro e reati ambientali, insieme a diverse forme di criminalità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Firenze Aperto Argomenti discussi: Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 presso la Corte Suprema di Cassazione; La giustizia canonica con il volto della verità e della misericordia, aperto l'anno giudiziario ecclesiastico · ilreggino.it; Poco personale, violenza minorile e precarietà: un protocollo per superare la crisi della giustizia. L’Aquila, aperto l’anno giudiziario 2026: giustizia abruzzese alla prova del referendumPiù volte richiamato negli interventi, il referendum sulla giustizia ha attraversato l’apertura dell’Anno giudiziario senza diventare tema centrale del confronto. laquilablog.it L’Aquila, aperto l’anno giudiziario della Corte d’AppelloMentre a livello nazionale impazza il dibattito sulla riforma della Giustizia e sul referendum con il ministro Nordio che ribatte che la riforma non ... rete8.it È uno chef stellato, ma ha aperto una trattoria che in solo un anno è diventata fra i migliori locali tipici di Roma: Davide Puleio non sbaglia un colpo. Alla scoperta di Isotta, fra piatti ed atmosfera genuina. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.