anziana truffata dal finto militare denunciato il responsabile

I carabinieri di Romanengo hanno denunciato un giovane di 23 anni che aveva truffato un’anziana fingendosi un militare. La donna aveva creduto alle sue bugie e aveva consegnato soldi al truffatore, che ora rischia di finire nei guai.

I carabinieri di Romanengo hanno denunciato un giovane di 23 anni ritenuto responsabile di una truffa del finto carabiniere a danno di un’anziana. Per lo stesso fatto a metà dicembre era già stata denunciata una donna. La truffa è stata messa in atto a metà novembre quando una donna di Offanengo si era presentata dai carabinieri di Romanengo per denunciare di essere stata vittima di una truffa. Aveva detto che quella mattina aveva ricevuto una telefonata e l’interlocutore si era spacciato per un maresciallo dei carabinieri, riferendo di preparare tutti gli oggetti di valore per pagare i danni provocati dalla figlia in un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di 23 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Romanengo per aver truffato un'anziana a Offanengo fingendosi un carabiniere.

Due uomini dell'hinterland napoletano sono stati arrestati dai Carabinieri di Montella per aver truffato un'anziana ottantenne con la tecnica del "finto nipote".

