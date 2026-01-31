Antonio Conte parcheggiatore aiuta una ragazza a fare manovra | il video è virale

Da gazzetta.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte si mette in mostra fuori dal campo. Il tecnico del Napoli si ferma mentre una ragazza fatica a fare manovra e le dà una mano, aiutandola a uscire dal parcheggio. Il gesto ha fatto il giro del web in poche ore, dimostrando un lato più umano del mister.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si improvvisa parcheggiatore per aiutare alcune ragazze in difficoltà a uscire dal parcheggio. Indicazioni, risate e clima disteso: il tecnico azzurro non perde il comando nemmeno fuori dal campo. Il video è diventato subito virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

antonio conte parcheggiatore aiuta una ragazza a fare manovra il video 232 virale

© Gazzetta.it - Antonio Conte parcheggiatore aiuta una ragazza a fare manovra: il video è virale

