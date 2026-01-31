Antonio Conte-flop ma si salverà con il quarto posto

Questa sera si chiude il girone della Champions, lasciando alcune squadre con il fiato corto e altre pronte a festeggiare. Antonio Conte, nonostante le critiche e la delusione per la sua squadra, potrebbe ancora salvarsi arrivando almeno al quarto posto. Le partite di questa fase sono state piene di sorprese, con risultati spesso inaspettati, e ora si attende solo di conoscere le decisioni finali.

Il girone unico della Champions si è conclusa decretando i propri risultati, alcuni rocamboleschi, altri non proprio favorevoli alle nostre squadre. Ad esempio l’Inter vincendo 2-0 a Dortmund aveva pregustato l’ingresso tra le prime otto, ma alla fine è stata superata dal Chelsea (che ha battuto 3-2 il Napoli) e dal sorprendente Sporting. Delle nostre quattro squadre tre sono finite ai playoff (Inter, Juventus e Atalanta), una addirittura è stata eliminata (il Napoli campione d’Italia in carica). L’hanno fatta da padrone le squadre inglesi, con l’Arsenal primo e Liverpool, Tottenham e Manchester City nella top-8, completata da Bayern Monaco, Barcellona e Sporting. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Conte torna al centro delle polemiche dopo il pareggio del Napoli.

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli alla prossima crisi.

