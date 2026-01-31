Antonio Conte | Di Lorenzo? Possibile rottura del crociato troppe partite e il calcio muore

Antonio Conte torna a parlare delle condizioni dei giocatori italiani, questa volta focalizzandosi su Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico ex Juve si mostra preoccupato per le troppe partite in calendario, sostenendo che questa pressione potrebbe portare a infortuni gravi come la rottura del crociato. “È assurdo e mi dispiace”, dice, sottolineando che continuare così significa mettere a rischio la salute dei calciatori e mettere a rischio il futuro del calcio stesso.

«È assurdo, e mi dispiace: per Di Lorenzo si parla di rottura del legamento crociato. Si giocano troppe partite, così per il calcio è un suicidio. I club non capiscono e l’Assocalciatori si gira dall’altra parte.». Antonio Conte attacca duramente, dopo l’infortunio del capitano del Napoli, uscito nel primo tempo per un dolore al ginocchio sinistro nato da un movimento errato in autonomia. «O si cambia qualcosa o così si ammazza il calcio - lo sfogo del tecnico ai microfoni di Dazn - Sessanta-settanta partite l’anno, e quelli che dovrebbero riposare giocano sempre. Oggi sono troppo incazzato."' 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, si è scagliato duramente contro l’infortunio del suo giocatore, Lorenzo Di Lorenzo.

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

