Antonio Albanese musicista fallito in Lavoreremo da grandi | Il mio film di amicizia follia e speranza

Una notte di follia e imprevisti in una piccola provincia sul lago. Antonio Albanese, noto più come attore, si mette dietro la macchina da presa e racconta una storia di amici, speranza e momenti improbabili. La scena si svolge in un luogo tranquillo che improvvisamente si anima di situazioni fuori dal comune, finendo in un caos che sorprende tutti.

(askanews) – Una notte che finisce fuori controllo per un gruppo di amici, tra imprevisti e situazioni improbabili, nella tranquillità di una piccola provincia sul lago, dove di consueto accade ben poco. In Lavoreremo da grandi, nelle sale dal 5 febbraio, Antonio Albanese che ha anche diretto e scritto il film, è un musicista fallito che con gli amici Beppe e Gigi, interpretati da Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese, ognuno con i suoi problemi e fragilità, attendono l’uscita dal carcere di Toni, figlio del primo, ( Niccolò Ferrero ), per festeggiarne la libertà ritrovata. Ma una serata goliardica finisce in tragedia quando la loro auto urta qualcuno. 🔗 Leggi su Amica.it

