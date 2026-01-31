Kimi Antonelli rinnova con Mercedes e si prepara alla sua seconda stagione in Formula 1. Il giovane pilota italiano ha appena confermato l’accordo con la scuderia tedesca, assicurandosi il posto anche per il 2026. Dopo un debutto nel 2025, Antonelli punta a crescere e dimostrare il suo talento in un team che punta molto su di lui.

Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano che ha esordito nella Formula 1 nel 2025, ha ufficialmente confermato il suo ruolo in squadra per la stagione 2026, siglando un nuovo accordo con Mercedes. La decisione arriva dopo una prima annata di grande impatto, conclusa al settimo posto nella classifica dei piloti con tre podi e un altro piazzamento sul podio nella gara Sprint in Brasile. Il rinnovo, che rafforza ulteriormente il legame tra il talento azzurro e il team britannico, rappresenta un passo strategico per entrambi: Mercedes ha scelto di investire sul futuro, puntando su un pilota che ha dimostrato maturità e costanza anche in condizioni di alta pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelli rafforza il legame con Mercedes: il percorso di crescita della giovane promessa del circus

Approfondimenti su Kimi Antonelli

In vista dell'ultima partita stagionale a San Siro, il Milan rafforza i legami con la Repubblica Democratica del Congo attraverso una visita di una delegazione locale.

Milan rafforza i legami con la Repubblica Democratica del Congo, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kimi Antonelli

Kimi Antonelli va a vivere da solo: Non so nemmeno cucinareA soli 19 anni, Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, si prepara a fare il primo vero passo da adulto: andare a vivere da solo. Nonostante la sua fama di pilota maturo e determinato, il ... 105.net

, Un legame che cresce, si rafforza e resta sempre vero. #cepostaperte #mariadefilippi #alessandraamoroso - facebook.com facebook