Quarantacinque atlete parteciparono ai Giochi Olimpici di Cortina nel 1956. Settant’anni fa, dal 26 gennaio al 5 febbraio, questa località alpina si trasformò nella capitale dell’inverno, accogliendo atleti da tutto il mondo. La manifestazione rimane un ricordo vivo e importante nella storia dello sport italiano.

Settant’anni fa Cortina d’Ampezzo ospitò dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956 i VII Giochi Olimpici invernali. Su quella edizione, la prima in Italia, è stato pubblicato un libro che raccoglie memorie, documenti inediti, aneddoti, fotografie e testimonianze in grado di restituire una descrizione nuova e sorprendente di quell’evento guardandolo però dal punto di vista femminile. Si tratta di Le donne di Cortina 1956 (Ed. Minerva, euro 25) scritto da Antonella Stelitano, membro della Società italiana di storia dello sport, e Adriana Balzarini, storica dello sport. Stelitano, perché le donne? Perché nessuno gli dedicava attenzione e nella narrazione sportiva sono state spesso emarginate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Antonella Stelitano, storia delle atlete di Cortina 1956

Nel 1956, a Cortina d’Ampezzo, si sono svolti i VII Giochi Olimpici Invernali, segnando un’epoca di innovazione e progresso.

Il documentario delle Olimpiadi di Cortina 1956 rappresenta un unicum nel suo genere, grazie alla sua natura sperimentale e alla complessità della sua realizzazione.

