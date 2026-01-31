Antonella Clerici affronta difficoltà respiratorie | il suo stato di salute preoccupa i fan

Antonella Clerici ha annunciato di stare affrontando problemi ai polmoni, che le stanno causando difficoltà respiratorie. Durante la trasmissione *È sempre mezzogiorno*, la conduttrice ha spiegato di avere un problema cronico al diaframma, che le ha già causato qualche preoccupazione tra i fan. Nonostante le difficoltà, Clerici ha assicurato di continuare a lavorare, anche se con qualche limitazione.

Antonella Clerici ha reso noto, durante una puntata di *È sempre mezzogiorno*, di stare affrontando un problema cronico legato al diaframma che sta influenzando in modo significativo il suo benessere fisico e la sua attività professionale. La conduttrice, da anni al centro del palinsesto quotidiano di Rai 1, ha rivelato con franchezza di soffrire da tempo per un disturbo che compromette la normale funzionalità respiratoria. «Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza – ha detto al pubblico in studio – Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi dà fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Antonella Clerici ha condiviso con i fan un problema di salute che la sta preoccupando.

