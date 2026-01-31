Antona pronta per la festa Omaggio ai presepi più belli

Questa mattina Antona si prepara alla festa di San Geminiano, il suo patrono. I rioni si stanno riempiendo di decorazioni e si sentono già le prime voci di chi aspetta l’evento. Questa sera, alle 21, ci sarà la processione e la festa solenne, ma già da oggi si respira l’atmosfera di festa e tradizione.

Sono iniziati i preparativi per l'attesa festa di San Geminiano, patrono di Antona. Un bel concerto ha aperto gli eventi che si concluderanno stasera con la festa solenne del patrono. Il concerto è stato condotto dal maestro Riccardo Locorotondo e dal musicista Pier Giovanni Panfietti. In occasione del programma legato alle celebrazioni di San Geminiano, sono stati premiati anche i presepi che nel periodo natalizio hanno abbellito i borghi di Antona, Pariana e San Carlo, un progetto voluto dal parroco don Primiero Scortini. I presepi all'aperto, nei paesi, sono diventati ormai una tradizione molto sentita dalla popolazione, aperti a numerosi visitatori.

