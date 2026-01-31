Anticipo Serie A Cagliari-HVerona 4-0

Il Cagliari conquista la sua terza vittoria consecutiva battendo il Verona 4-0 all’Unipol Domus. I sardi sono sempre più tranquilli in classifica, ora al 12° posto con 28 punti. La squadra ha dominato dal primo minuto, lasciando poco spazio agli avversari e portando a casa un risultato netto. I tifosi sono soddisfatti e sperano di continuare così nelle prossime partite.

22.54 Terza vittoria di fila del Cagliari che all'Unipol Domus travolge il Verona:4-0 Sardi tranquilli al 12° posto,28 punti. Dopo un inizio bloccato, si scatena il Cagliari che al 36' passa in vantaggio: a destra azione insistita di Palestra che mette al centro, tacco di Obert per il sinistro vincente di Mazzitelli. A fine 1° tempo la bellissima semi rovesciata di Kilicsoy vale il 2-0 (47'pt). Al 51' l'Hellas resta in dieci: secondo giallo a Sarr. All'84' arriva il 3-0 di Sulemana, mentre al 91' Idrissi firma il poker definitivo.

